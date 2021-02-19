Александр Беглов возложил цветы на могилу Анатолия Собчака

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в годовщину его смерти. Он возложил цветы на могилу политика в Александро-Невской лавре. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Господин Беглов назвал Анатолия Собчака новатором и стратегом, напомнив, что именно при нем в правительстве города стали прорабатываться крупные инфраструктурные проекты, реализованные в наши дни. К таковым относятся КАД, реконструированная «Новая Голландия», паромные и круизные линии. Также господин Беглов отметил, что именно по инициативе первого мэра город вернул себе историческое название.

«Настоящий лидер, он умел привлечь и объединить талантливых и эффективно работающих людей, направить их общую энергию на благо города», — сказал Александр Беглов.

В прошлом году на 82-м году ушел из жизни главный советник Анатолия Собчака Ватаняр Ягья.