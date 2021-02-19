В Ярославле ночью ограбили и разгромили Дзержинский рынок

В Дзержинском районе Ярославля ночью неизвестные ограбили рынок и разгромили несколько павильонов, сообщило сетевое издание 76ru. В пресс-службе регионального УМВД России сообщили "Ъ-Ярославль", что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего сегодня ночью на Дзержинском рынке Ярославля.

Ранее в соцсети появились фотографии пострадавших павильонов Дзержинского рынка. По предварительной информации, напавшие на рынок разгромили 15 павильонов. Товары, находившиеся в них, разбросаны по территории рынка.

В бухгалтерии Дзержинского рынка "Ъ-Ярославль" пояснили, что на данным момент на рынке находятся сотрудники полиции. «Ночью что-то произошло. Сейчас тут работают правоохранительные органы»,— пояснили в бухгалтерии.

В пресс-службе регионального УМВД России "Ъ-Ярославль" рассказали, что обращение в отдел полиции поступило утром.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева