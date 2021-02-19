Трех пешеходов сбили в Ижевске за 18 февраля

18 февраля в Ижевске произошло три наезда на пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Так, около 11:36 52-летний водитель Lada Granta наехал на 21-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по ул. Автозаводской. В районе 14:46 64-летний водитель «ВАЗ-21074» совершил наезд на 77-летнюю пенсионерку, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на Воткинском шоссе. Около 15:25 42-летний водитель Honda Civik наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Орджоникидзе. В результате ДТП все пешеходы получили травмы.