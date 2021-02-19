Бастрыкин возбудил уголовное дело против экс-судьи из Казани

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшей мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани (имя не упоминается). Ей вменяют дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что региональное управление СКР по Татарстану в 2017 году расследовало уголовное дело против трех местных жителей по факту посредничества во взяточничестве. Во время следственных действий правоохранители получили данные, которые указывали, что экс-судья участвовала в преступлении. Последняя, как считает следствие, узнала, что против нее возбудят уголовное дело, после чего обратилась к автоинспектору, который позиционировал себя как человека с большими связями в правоохранительных органах, чтобы он решил вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности. Полицейский, как утверждают в СКР, взамен попросил ее передать должностным лицам через него 5 млн руб., что она и сделала. Вскоре экс-судью признали виновной в покушении на посредничество во взяточничестве. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы.

«Поводом для возбуждения уголовного дела о даче взятки в отношении осужденной послужила написанная ею явка с повинной. Уголовное дело находится в производстве 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан», — отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"