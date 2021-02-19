Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 46 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 292 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (99), Тольятти (55), Кинельский район (20) и Новокуйбышевск (18). Об этом в пятницу сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в Самарской области зафиксировано 45986 случаев коронавируса. Число умерших с COVID-19 в регионе за этот период составило 900 человек. По состоянию на пятницу показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области равен 28,19, по стране – 56,43.

Георгий Портнов