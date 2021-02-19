На обновление парка техники Уральской авиабазы в 2021 году выделили 83 млн рублей

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2021 году направит 83 млн руб. на закупку 25 единиц лесопожарной техники для обновления парка Уральской авиабазы, а также 9,5 млн руб. на новое снаряжение парашютно-десантной пожарной службы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По ее данным, в течение двух последних лет парк лесопожарной техники Уральской авиабазы был обновлен на 80%, министерством было закуплено более 270 единиц техники.

В 2020 году правительство региона за 4,6 млн руб. приобрело беспилотный летательный аппарат и девять камер для системы видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». Всего в области на вышках сотовой связи установлено 78 камер.

В данный момент в состав Уральской базы авиационной охраны лесов входят 30 участков наземной охраны лесов, пять отделений авиационной охраны лесов от пожаров и три авиаточки. В штате авиабазы — 180 специалистов парашютно-десантной пожарной службы и 420 лесных пожарных. Всего на авиабазе работают более 1 тыс. специалистов.

В 2020 году в лесах области было ликвидировано 513 пожаров на общей площади более 10 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров за прошедший год в Уральском федеральном округе (УрФО) составил более 3,5 млрд руб.

Ирина Пичурина