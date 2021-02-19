«Трест Магнитострой» начал строить самое высокое здание в Копейске

В Копейске компания «Трест Магнитострой» начала возведение 18-этажного жилого дома, который должен стать самым высоким зданием в городе. Как сообщают в пресс-службе застройщика, планируемый срок сдачи объекта на проспекте Ильича – второй квартал 2022 года.

По словам генерального директора компании Олега Лакницкого, «новый проект вдохнет в территорию современного лоска: здание будет выполнено в классическом стиле, украшено декоративными элементами». На первых двух этажах разместят муниципальный детский сад. В жилом комплексе будет 135 квартир.