Экспорт из Челябинской области снизился на 3%

Из-за пандемии экспорт из Челябинской области в 2020 году уступил предыдущему году 3% и составил $4,2 млрд, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

На общую динамику повлияло уменьшение экспорта в Казахстан на 24% в связи с введением торговым партнером ограничений на ввоз товаров. Компенсирующую роль сыграл рост экспорта из региона в Кувейт, Египет, Вьетнам, Туркмению и Китай почти на 15%. В целом по России снижение составило 15,2%.

«Наибольшим ростом в 2020 году отметился экспорт продовольственных товаров – на 34,26%, древесины – на 424,37%, продукции химической промышленности – на 10% и текстиля – на 15,47%»,– рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Поддержка экспортеров в области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В ходе программы четыре предприятия уже получили доступ к льготным кредитам, еще восемь подали заявки.