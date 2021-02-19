В Татарстане еще у 59 человек за сутки выявили коронавирус

За сутки в Татарстане выявили 59 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона по борьбе с инфекцией.

Пять случаев являются завозными, остальные — контактными. 26 человек доставлены в стационары, 33 получают лечение на дому. Среди них — трое детей и 26 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 23 новых случая, в Набережных Челнах — восемь, в Зеленодольском районе — пять, в Буинском — четыре, в Нижнекамском — три, в Бавлинском, Нурлатском, Рыбно-Слободском и Тукаевском — по два, в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Лаишевском, Менделеевском, Новошешминском, Сабинском и Чистопольском — по одному.

«На 18 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 486 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 14 095, в том числе 103 за минувшие сутки», — отметили в оперштабе.

С начала пандемии в Татарстане скончались 310 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"