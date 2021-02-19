В Ростовской области выявлено 320 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 320 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 120. В Батайске выявлено 15 случаев, в Новочеркасске и Таганроге — по 13, в Неклиновском районе — 11, в Гуково и Мясниковском районе — по 10, в Зимовниковском и Октябрьском районах — по восемь, в Азовском район — семь. По шесть случаев заболевания зафиксировано в Шахтах, Багаевском, Каменском, Красносулинском и Цимлянском районах, по пять — в Белокалитвинском, Пролетарском, Сальском, Семикаракорском, Тацинском и Усть-Донецком районах, в Азове, Волгодонске, Волгодонском, Миллеровском районах, по три — в Аксайском, Милютинском и Тарасовском районах, по два — в Новошахтинске, Верхнедонском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Обливском и Целинском районах, по одному — в Донецке, Каменске-Шахтинском, Боковском, Веселовском, Егорлыкском, Константиновском, Куйбышевском и Песчанокопском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 349 человек. Скончался 23 человека.

По состоянию на утро 19 февраля количество инфицированных в области превысило 70,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1674. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 60,5 тыс. человек, умерли 3 017 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева