В Самаре задержали экс-координатора местного штаба Алексея Навального

Экс-координатора самарского штаба Алексея Навального Егора Алашеева задержали на выходе из поезда на вокзале в Самаре. Об этом сообщают активисты в Telegram-канале.

По информации штаба, на Егора Алашеева составили протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ – «“организация” митинга 31 января путем написания поста в “Телеграме”». Бывшего координатора штаба повезут в Октябрьский районный суд, уточняют активисты.

В начале февраля руководитель штаба оппозиционера в Самаре Марина Евдокимова была помещена под арест на 28 суток «за повторное нарушение правил проведения митинга 31 января». Также на семь суток был арестован сторонник штаба Алексея Навального Илья Юдин. Он признан виновным в организации акции 31 января в Самаре. По этой же причине помещен под арест на девять суток еще один сторонник штаба Вадим Шереметев.

Ани Айвазян