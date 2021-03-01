Доступность лекарств — результат совместной работы

На Гайдаровском форуме обсудили вопросы формирования пациентоориентированного здравоохранения в России. Государство и фармкомпании уже немало сделали для достижения этой цели. Для дальнейшего развития принципов пациентоориентированности они должны объединить свои усилия.

Формирование пациентоориентированной модели системы здравоохранения и повышение доступности инновационной терапии — это общая задача для государства, фармацевтических компаний, медицинского и пациентского сообществ. Это подчеркнула президент компании «Такеда Россия» Елена Карташева в ходе сессии «На пути к пациентоориентированной модели здравоохранения, или Почему не все “таблетки” одинаково полезны» Гайдаровского форума. «Наша страна уже достигла больших успехов в этой области. Государство, медицинская общественность и фармацевтические компании много делают для повышения доступности инновационной терапии для пациентов с редкими заболеваниями, важно не останавливаться на достигнутом и продолжать начатую работу»,— сказала она.

За последние годы государство сделало важные шаги в области повышения доступности инновационной терапии для пациентов. Идет процесс перевода финансирования закупок инновационных лекарственных средств с регионального на федеральный уровень, неуклонно расширяется список заболеваний государственной программы «14 высокозатратных нозологий». «Это значительно увеличивает доступ пациентов к инновационным методам лечения. Надеюсь, работа в этом направлении продолжится и в программу высокозатратных нозологий будут включены новые заболевания — например, болезнь Фабри»,— добавила госпожа Карташева. «В то же время нужно отметить вклад, который в повышение доступности инновационной терапии для пациентов вносят фармацевтические компании. К примеру, компания “Такеда” уже локализовала производство трех инновационных препаратов на территории Российской Федерации. Один из последних проектов — трансфер производства препарата для лечения пациентов со множественной миеломой со стадией “готовая лекарственная форма”, совокупный объем инвестиций в который составил 590 млн руб. Созданные производственные мощности позволяют удовлетворить потребность России и государств ЕАЭС, а включение препарата в программу “14 высокозатратных нозологий” будет способствовать тому, что еще больше пациентов смогут получить необходимое им лечение»,— отметила она. Помимо трансфера технологий другим важным инструментом поддержки пациентов являются программы раннего доступа, которые открывают пациентам возможность начать необходимый курс лечения до регистрации препаратов на российском рынке. Также компания реализует ряд медицинских программ, которые помогают пациентам с генетическими заболеваниями получить необходимую терапию до момента их перевода на государственные программы лекарственного обеспечения.

Вместе с тем программы, направленные на повышение доступности инновационной терапии для пациентов, напрямую связаны с комплексными мероприятиями до и после постановки диагноза, особенно если речь идет о пациентах с редкими заболеваниями. Это реабилитация, патронаж, консультирование, обучение, транспортировка, организация стационаров на дому и социальная и психологическая поддержка. Создание такой пациентоориентированной экосистемы не несет большой нагрузки на бюджет, но позволит оказать значительное влияние на эффективность терапии и качество жизни пациента.

Важной составляющей пациентоориентированной модели здравоохранения, по мнению модератора сессии, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, является ориентация на пациента. «Во всех национальных системах здравоохранения стремятся ставить пациентов и их семьи в центр внимания»,— отметил он. По словам исполнительного вице-президента STADA в регионе Россия и СНГ Штефана Эдера, именно у России есть большой потенциал для развития партнерских отношений между пациентами и врачами. «В РФ достаточно высокий показатель обеспеченности населения медицинскими работниками»,— сообщил он. В свою очередь, начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова рассказала о той важной роли, которую в развитии пациентоориентированного здравоохранения играет внедрение цифровых инструментов. «Они могут сделать процесс лечения более эффективным на каждом этапе, начиная от анализа истории болезни, которым теперь может заниматься искусственный интеллект, и заканчивая приемом пациента с помощью телемедицины»,— отметила она. «Пациентоориентированная модель, когда пациент и медработник взаимодействуют эффективно, абсолютно правильная»,— подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова.