В праздничные дни февраля и марта дополнительные поезда будут ходить из Ростова в Розу Хутор и Кисловодск

Из Ростова в Розу Хутор и Кисловодск во время праздничных дней в феврале и марте будут ходить дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Поезд № 17/18 сообщением Ростов — Роза Хутор отправляется из Ростова в 21:45, а 5 марта — в 21:15. Состав прибывает в Розу Хутор 20 февраля и 6 марта в 10:24. В обратный путь поезд отправляется 22 февраля и 8 марта в 18:17. Состав прибывает в Ростов 23 февраля и 9 марта в 8:36.

Поезд № 655/656 отправляется из Ростова 20 февраля и 5 марта в 18:14, а приезжает в Кисловодск 21 февраля и 6 марта в 5:43. Из Кисловодска состав уезжает 22 февраля и 8 марта в 23:20 и в Ростов прибывает 23 февраля и 9 марта в 9:09.

Наталья Шинкарева