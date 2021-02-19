Еще у 416 нижегородцев обнаружили COVID-19

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 обнаружили еще у 426 местных жителей. Таким образом, к 19 февраля число выявленных случаев заражения в регионе выросло до 92,9 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели около 85 тыс. нижегородцев, скончались 2,3 тыс. граждан. Сейчас лечение получают более 5,6 тыс. пациентов.

Всего в России за последние сутки коронавирус обнаружили у 13,4 тыс. граждан. Общее число случаев заражения превысило 4,1 млн .

Анастасия Еремина