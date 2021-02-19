За сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 243 жителей края

В Пермском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших госпитализированы 32 человека, остальные проходят лечение дома. На утро 19 февраля в «ковидных» отделениях больниц Пермского края проходят лечение 1087 пациентов с диагностированным COVID-19. На карантине находятся 2887 жителей края.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 44 878 жителей Пермского края, вылечились 37 069 человек. 2786 больных, у которых был диагностирован вирус, умерли.