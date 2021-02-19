На Ямале 48 человек заразились COVID-19

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Ямал относится к регионам с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,1%, говорится в сообщении центра. За весь период пандемии в регионе COVID-19 заболели 36 718 человек, из них более 34 тыс. уже выздоровели, 394 пациента скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 13 433 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 139 031. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 82 396 больных скончались.

Михаил Мананников