На Ставрополье бывшего судебного пристава осудили за мошенничество и взятку

Суд признал виновной бывшего судебного пристава-исполнителя Невинномысского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю Юлию Соколову в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ей назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд установил, что летом 2019 года Соколова предложила должнику за 100 тыс. руб. окончить в отношении него исполнительное производство. В результате судебный пристав-исполнитель снизила сумму до 50 тысяч руб. Мужчина согласился передать деньги, но вместе с тем обратился в ФСБ с заявлением о готовящемся преступлении.

Также с октября 2016 года по февраль 2019 года судебный пристав получила от одной из должниц 199 тыс. руб. под предлогом погашения ее задолженности перед банком. Соколова получила деньги и в итоге распорядилась ими по своему усмотрению.

Наталья Шинкарева