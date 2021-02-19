Жителям трех домов в Уфе вернут 11 млн рублей переплаты за отопление

Жителям трех домов в Уфе вернут суммарно 11,62 млн руб. излишних начислений за отопление, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Владельцам квартир в доме по проспекту Октября, 65 возвратят 6,88 млн руб. излишних начислений за три года, с учетом срока исковой давности. Это в среднем 23,9 тыс. руб. на каждую квартиру. Жильцам дома по улице Зорге, 44 вернут 2,45 млн руб., а дома по улице Давлетшиной, 24 — 2,29 млн руб.

Итоги выборочной сверки, во время которой фактические площади и площади, указанные в технических паспортах, сопоставлялись с данными «БашРТС», озвучили на заседании профильной рабочей группы Курултая Башкирии.

Одной из причин переплат спикер парламента Константин Толкачев назвал включение в платежку коммерческих площадей. «В настоящее время ведется разработка методических рекомендаций для всех управляющих компаний по сверке площадей»,— отметил он.

Вторая причина переплаты — состояние узлов учета тепловой энергии. Как подчеркнул господин Толкачев, эта проблема актуальна для всей страны, и решать ее нужно на уровне федерального законодательства. Он сообщил, что госсобрание направило в Совет законодателей России проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предлагает «усилить административную ответственность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета энергоресурсов». Господин Толкачев добавил, что во многих домах счетчики своевременно не ремонтируются, и в период неисправности приборов учета жильцы платят за тепло не по фактическому потреблению, а по нормативам, из-за чего возникают 10-кратные переплаты. В законопроекте предлагается повысить штрафы за эти нарушения и ввести еще один вид административной ответственности – дисквалификацию должностных лиц и предпринимателей, работающих без образования юридического лица, на срок от 18 месяцев до трех лет. Штрафы для предпринимателей предлагается повысить с 20–30 тыс. до 100–200 тыс. руб., а для юридических лиц – с 50–100 тыс. до 300–350 тыс. руб.

17 февраля на собрании, организованном министерством ЖКХ Башкирии и движением «СтопБашРТС», заместитель председателя комитета по ЖКХ Курултая Елена Родина сообщила, что после протестов по начислениям за отопление в Курултае создана рабочая группа, члены которой взяли 10 многоквартирных домов в каждом районе, «обошли эти дома и сравнили фактическое показание с техническим паспортом». Проверка выявила в некоторых домах «вопиющие факты», когда, например, предприниматели не платят за отопление коммерческих площадей, и эти квадратные метры приплюсованы к площади мест общего пользования. Сверка помещений, по словам Елены Родины, завершится к 1 мая.

Майя Иванова