Судьи Краснодарского края рассматривают в среднем 84 дела в месяц

В Краснодаре прошло совещание судей городских и районных судов, на котором были подведены итоги работы судебной системы региона за 2020 год, сообщила пресс-служба краевого суда. В течение года суды рассмотрели более 1,3 млн дел, средняя нагрузка на одного судью составила 84 дела в месяц.

По информации председателя краевого суда Алексея Шипилова, в период ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции, качество правосудия оставалось высоким. За 2020 год в суды края посредством электронных каналов связи поступило 121 тыс. обращений, в краевом суде прошло более 300 заседаний с использованием систем видеоконференц-связи.

Анна Перова, Краснодар