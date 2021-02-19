В Свердловской области будут судить двух мужчин, продававших изумруды

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые пытались продать изумруды.

Как рассказали в пресс-службы прокуратуры, их обвиняют по ч. 5 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством, незаконные хранение и перевозка драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что в 2020 году один из обвиняемых незаконно приобрел у неустановленного лица (материалы по нему выделены в отдельное производство), изумруды общей массой свыше 3,9 кг. стоимостью свыше 4,1 млн. руб. «После чего совместно со своим знакомым обвиняемый приискал потенциального покупателя, в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов, действовавший в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Находясь в пос. Изумруд Малышевского городского округа Свердловской области, обвиняемые провели демонстрацию сотруднику правоохранительных органов природных драгоценных камней. Впоследствии обвиняемые были задержаны», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу.