«Татнефть» объявила о смене банка-депозитария программы ADR

Новым депозитарием программы американских депозитарных расписок (ADR) компании «Татнефть» с 18 февраля стал Citibank, N.A. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Напомним, прежним депозитарием программы ADR был The Bank of New York Mellon. При этом функции российского депозитария по учету обыкновенных акций компании, на которые выпускаются ADR, продолжит выполнять Сбербанк.

Компания «Татнефть» запустила программу ADR в 1998 году. На конец третьего квартала 2020 года ADR татарстанской компании включены в листинг Лондонской фондовой биржи. Также они торгуются в системе Xetra, которая входит в ГК Deutsche Borse. В данный период для конвертации в ADR было задепонировано 26,77% от обыкновенных акций «Татнефти». Коэффициент конвертации составляет 1:6.

"Ъ-Казань"