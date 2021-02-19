В Тюменской области выявили 91 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, один человек умер, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 515 случаев COVID-19. Более 28 тыс. человек уже выздоровели, еще 269 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 13 433 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 139 031. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 82 396 больных скончались.

Михаил Мананников