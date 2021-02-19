Экс-начальника филиала УИИ УФСИН по Удмуртии осудили за злоупотребление полномочиями

Бывшего начальника филиала уголовно исполнительной инспекции УФСИН по Завьяловскому району Удмуртии осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, учтя явку с повинной, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Было установлено, что в апреле и июне 2020 года осужденный внес изменения в электронную систему мониторинга подконтрольных лиц. Тем самым он предоставил обвиняемому, который находился под домашним арестом, возможность покидать место жительства в любое время. Экс-сотрудник УФСИН пояснил, что совершил преступление из-за дружеских отношений с обвиняемым.