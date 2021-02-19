Проезд по Крымскому мосту закрыт из-за снегопада

Из-за снегопада и ухудшения видимости движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Расчистка дорожного полотна от снега продлится несколько часов.

По информации администрации края, следующие к Крымскому мосту автомобили ГИБДД перенаправляет на временную стоянку в станице Старотитаровской, на дорогах вблизи моста развернуты пункты обогрева водителей. Рейсовые автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым в течение нескольких часов отправляться не будут. ГИБДД сообщает, что въезд в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянского района может быть полностью закрыт.

Анна Перова, Краснодар