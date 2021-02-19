В Волгоградской области суд рассмотрит дело о покушении на сбыт наркотиков и даче взятки

Прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 19-летних мужчин. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что с марта по июнь 2020 года мужчины осуществляли закладки наркотиков (производное N-метилэфедрон) в Волгограде и Волжском. После пресечения их деятельности сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных более 1 кг запрещенных веществ, расфасованных для сбыта. Кроме того, в июне 2020 года два жителя Нижегородской области под видом сотрудников полиции якобы имитировали задержание обвиняемых и предложили им за 95 тыс. руб. не принимать меры по привлечению их к уголовной ответственности. Предположительно, они согласились и передали лжесотрудникам полиции деньги.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Волжский городской суд. «Лица, выдававшие себя за сотрудников полиции, получившие от обвиняемых денежные средства под видом взятки, ранее осуждены Центральным районным судом Волгограда за мошеннические действия», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай