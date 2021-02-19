Движение на ул. Мориса Тореза в Самаре восстановлено

В Самаре в пятницу открылось движение транспорта на части ул. Мориса Тореза, которая утром перекрывалась из-за пожара. Об этом сообщает городской департамент транспорта в «Твиттере».

Из-за происшествия перекрывался участок от ул. Волгина до ул. Авроры. Также транспорт не мог ходить в районе пересечения Байкальского переулка и ул. Мориса Тореза.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар на ул. Мориса Тореза произошел в пятницу около 4:30 (MSK+1). Происшествие случилось в д. 34 «а». Горела баня-сауна на площади 150 кв.м. Пламя потушили в 7:17. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов