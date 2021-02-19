В Свердловской области 216 человек заразились COVID-19, 13 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 216 человек, еще 13 пациентов скончались сообщил источник “Ъ-Урал”.

По данным на 19 февраля, с начала пандемии COVID-19 в регионе диагностировали у 75 921 человека, из них более 68,5 тыс. уже выздоровели, 2 281 пациент скончались.

Стоит отметить, что количество фиксируемых случаев заражения снижается уже не первую неделю.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 марта. Свердловские власти не исключают возможности снятия части ограничений для жителей старше 65 лет. Основную массу ограничение в области планируют снять к лету.