Суд отправил в СИЗО вице-мэра Челябинска Олега Извекова

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения заместителю главы города по экономическому развитию Олегу Извекову, задержанному за получение взятки. По ходатайству следователя чиновника заключили под стражу на два месяца, до 17 апреля, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале сообщил, что Олегу Извекову сегодня будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Валерий Смирнов.

Олега Извекова задержали 18 февраля сотрудники регионального управления ФСБ России. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, чиновник с апреля по июль 2020 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 450 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу компании при ценообразовании, заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. По данным прокуратуры региона, это контракт на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в многофункциональных центрах города. Стоимость контракта составила 3,5 млн руб.