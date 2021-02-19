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Двое работников пострадали из-за вспышки пыле-воздушной смеси Бийской ТЭЦ

На Бийской ТЭЦ (Алтайский край) вечером 18 февраля произошла вспышка пыле-воздушной смеси. Пострадали двое работников, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК) в своем официальном Telegram-аккаунте.

Инцидент произошел из-за сбоя в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. «Сотрудники действовали по инструкции и сообщили о произошедшем в МЧС. Спасатели и скорая помощь оперативно прибыли на место»,— говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии. Компания создала комиссию для установления причин произошедшего. Станция продолжает работать.

Сибирская генерирующая компания — крупный энергохолдинг. Ведет деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республик Тыва и Хакасия.

Екатерина Лукашевич


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