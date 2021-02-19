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Агентство ритуальных услуг из Новосибирска не смогло обжаловать штраф 20 млн рублей за коррупцию

Новосибирскому ООО «Похоронный дом «Некрополь» не удалось обжаловать штраф, назначенный компании за нарушение антикоррупционного законодательства. Об «Ъ-Сибирь» рассказала помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова. В декабре прошлого года мировой суд признал агентство ритуальных услуг виновным по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере) и выписал штраф в размере 20 млн руб. Компания подала апелляцию в Заельцовский райсуд, потребовав отмены штрафа, но потерпела неудачу – суд оставил ее жалобу без удовлетворения.

Основанием для составления административного протокола на ООО «Нерополь» по ст. 19.28 КоАП РФ послужил вступивший в законную силу приговор в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1. В нем указывается, что в течение нескольких лет представители ООО передавали заведующему моргом взятки, чтобы он рекомендовал родственникам умерших для организации похорон их фирму. Как указывается в деле, с каждого заключенного договора на оказание ритуальных услуг «Некрополь» якобы выплачивал судмедэксперту от 500 до 1 тыс. руб. «агентских». Как установило расследование, в общей сложности фирма выплатила патологоанатому примерно 1,2 млн руб.

Илья Николаев


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