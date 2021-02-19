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В России отзывают 7,5 тыс. Jeep из-за проблем с топливным насосом

Компания Jeep отзывает в России 7,5 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся внедорожников Jeep Grand Cherokee, выпущенных с ноября 2010 года по май 2013 года, на которые может быть установлено реле топливного насоса с загрязненными силиконом контактами. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля.

Для устранения неполадки официальные дилеры Jeep на автомобилях с установленным внешним реле установят новое внешнее реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов, а также перенесут реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. В случае, если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

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