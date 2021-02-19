Определена дата Пермского международного марафона-2021

Пятый Пермский международный марафон пройдет 4 и 5 сентября и будет включать 12 тыс. слотов на семи дистанциях. Об этом в своем Instagram написал и. о. главы города Алексей Демкин. Символом Пермского международного марафона-2021 станет изображение росомахи. Регистрация участников уже открыта.

Пермский международный марафон — популярное спортивное мероприятие, инициатором проведения которого выступил в 2017 году экс-губернатор Максим Решетников. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тыс. человек. В 2018 году участие в нем приняли 7,2 тыс. бегунов. В 2019 году на старт вышли уже 9,2 тыс. участников. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в марафоне не смогли принять участие спортсмены из-за рубежа. По данным организаторов, в забегах участвовало более 5 тыс. человек.