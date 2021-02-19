Челябинского полицейского отправили в СИЗО по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца сотрудника ГУ МВД области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Полицейского обвиняют по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере) и п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По версии следствия, обвиняемый в 2005-2012 годах получил от «черных риелторов» взятку в виде квартиры за препятствование в возбуждении против них уголовного дела. Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение расследованию.

Решением суда полицейский заключен под стражу до 17 апреля.