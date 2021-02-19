Большинство российских мужчин хотят получить на 23 февраля гаджеты

Большинство российских мужчин хотят получить гаджеты в подарок на День защитника Отечества 23 февраля, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob. О таком желании сообщило 11% респондентов.

Опрос проводили 1–4 февраля 2021 года среди 1600 мужчин старше 18 лет из всех федеральных округов России.

10% опрошенных сообщили, что хотели бы получить в подарок одежду и аксессуары. Столько же респондентов заявили, что им все равно, какой подарок они получат. 8% мужчин хотели бы получить подарок деньгами, 6% участников опроса назвали в качестве подарка любовь, заботу и внимание со стороны женщин. Еще 6% заявили, что ничего не хотят в подарок. 4% мужчин хотели бы получить автомобиль или мотоцикл.

Кроме того, 20% респондентов ответили нестандартно. Некоторые из них хотели бы получить ужин в ресторане, билеты на концерт, спортивную экипировку, собаку или «полезный подарок».

Чаще всего мужчины получают на 23 февраля одежду и аксессуары (19%), следует из опроса. Столько же респондентов получает парфюмерию и косметику. 15% опрошенных ничего не получают на праздник, 8% — бритвенные принадлежности, 5% — любовь и внимание, 3% —деньги, 18% — что-то нестандартное.