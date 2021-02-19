ГИБДД анонсировала два рейда по нарушителям в Казани

Госавтоинспекция намерена провести 19 февраля сразу два рейда по нарушителям в Казани. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Первый пройдет с 14:30 до 17:00. Автоинспекторы займутся проверкой общественного транспорта и такси. В связи с рейдом водителей и перевозчиков призвали провести свои машины в соответствие с требованиями главных приложений по допуску транспорта к эксплуатации.

Второй рейд пройдет с 19:00 до 4:00 20 февраля. В рамках данного мероприятия будет уделено внимание водителям, управляющим транспортом в нетрезвом виде. Нарушителей будут наказывать. Им грозит штраф в 30 тыс. руб. или лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобили в этом случае подлежат эвакуации на штрафстоянку.

"Ъ-Казань"