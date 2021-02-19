«Авито Работа»: количество вакансий в среднем и малом бизнесе в Екатеринбурге снизилось на 3%

По итогам 2020 года в Екатеринбурге на 3% снизилось число вакансий в среднем и малом бизнесе (СМБ), следует из исследования сервиса «Авито Работа». В целом по России количество вакансий наоборот выросло на 10%. При этом на предложения СМБ в Екатеринбурге пришлось 59% всех соискателей. Уровень медианной зарплаты в городе в разделе СМБ составил 40 тыс. руб.

Существенное снижение числа вакансий произошло в сферах страхования (-80%) и инвестиций (-70%). Количество вакансий для юристов в Екатеринбурге снизилось на 43%, для работников административной сферы — на 34%.

Впрочем, ряд профессий за год стал более востребованным, чем в 2019 году. Вакансий сферы «Производство и сырье» стало больше на 11%, «ЖКХ и эксплуатация» — на 8%. Вакансий для студентов и соискателей без опыта работы также стало больше на 11%.

В целом по России интерес соискателей за год вырос на 24%, а медианная зарплата увеличилась на 7% и составила 32 тыс. руб. в месяц.

Больше всего россияне стали интересоваться вакансиями в производстве (+41%), сфере домашнего персонала (+43%), ЖКХ и эксплуатации (+39%). При этом высокие показатели остались в таких сферах, как туризм, образование. В группах профессий «Продажи», «Административная работа», «Фитнес, салоны красоты», «Страхование» конкуренции стало больше: число вакансий за год уменьшилось, а активность соискателей ощутимо выросла.

Илья Смирнов