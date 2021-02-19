Мэрия Челябинска не согласовала митинг и автопробег КПРФ 23 февраля

Администрация Челябинска не согласовала массовые мероприятия регионального отделения КПРФ, запланированные в рамках всероссийской акции партии 23 февраля. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии. Сотрудники администрации уточнили, что митинг и пикет с автопробегом не согласованы на основании режима повышенной готовности, действующего в регионе. При этом, по данным пресс-службы, организаторам акций предложили альтернативные заявленным форматам варианты – возложение цветом и венков.

23 февраля челябинские коммунисты планировали провести митинг у Вечного огня численностью несколько сотен человек, а также автопробег по улицам города.

Ранее администрация Челябинска не согласовала региональным отделениям партий «Яблоко» и ПАРНАС марш памяти Бориса Немцова. Организаторы оспорили отказ в суде. Заседание по иску состоится сегодня.