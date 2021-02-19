Инфраструктурные облигации Нижегородской области могут появиться на рынке к апрелю

Нижегородская область и ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) подписали меморандум о намерении использовать облигаций финансирования проектов по строительству и реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории региона. По данным региональных властей, Нижегородская область войдет в число пилотных регионов, где будут реализованы комплексные проекты развития территории с помощью механизма инфраструктурных облигаций. К апрелю облигации могут быть размещены на открытом рынке.

«В рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” нам необходимо значительно увеличить объемы ввода жилья. Сделать это можно только за счет прорывного развития инфраструктуры, что требует “длинных” инвестиций. Это становится возможным благодаря механизму инфраструктурных облигаций, который будет реализовывать ДОМ.РФ. У нас уже есть ряд проектов, которые мы можем совместно осуществить, в частности, это редевелопмент исторического центра и развитие района Ольгина-Новинок»,— завил губернатор Глеб Никитин.

Еще одним направлением сотрудничества станет вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков из федеральной собственности. Правительственная комиссия передала области более 2,2 тыс. га с градостроительным потенциалом почти 5 млн. кв. м. До 2030 года на переданных землях запланирован ввод в эксплуатацию 2,9 млн кв. м. жилья. Также рассматривается могут быть реализованы проекты арендного жилья, в том числе для льготных категорий граждан.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в 2020 году Нижегородская область разработала программу комплексного развития территорий с использованием инфраструктурных облигаций с общим объемом вложений оценивается в 379 млрд руб. Из них 170 млрд руб. планируется привлечь по инфраструктурным облигациям.

Андрей Репин