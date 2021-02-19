Правительство ХМАО утвердило список больниц, где можно поставить прививку от COVID-19

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) приняло распоряжение о вакцинации жителей региона от новой коронавирусной инфекции. Документом утверждены перечни медорганизаций, где можно поставить прививку от COVID-19, а также труднодоступные и отдаленные территории, где должна проводиться вакцинация.

В список медицинских учреждений вошла одна частная клиническая больница «РЖД-Медицина» и 35 государственных больниц. Среди них:

Окружная клиническая больница

Сургутская районная поликлиника

Ханты-Мансийская районная больница

Центp общей врачебной практики

Центр профессиональной патологии

Hижневаpтовская районная больница

Нефтеюганская районная больница

Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив

В перечень труднодоступных населенных пунктов, где должна проводиться вакцинация населения, вошло 116 поселений Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

«Учитывая снижение роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, по согласованию с муниципальными образованиями и региональным управлением Роспотребнадзора принято решение перевести часть обсерваторов и объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением COVID-19, в категорию резервных»,— отметила губернатор Наталья Комарова. Так, в категорию резервных были переведены десять объектов для изоляции и восемь обсерваторов.

По данным на 19 февраля, с начала пандемии в Югре коронавирусом заразились 50 355 человек, из них 48 015 пациентов уже выздоровели, 722 больных скончались.