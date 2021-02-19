Суд снизил компенсацию пострадавшему от избиений в колонии Ярославля с 500 до 20 тысяч рублей

Пострадавшему от избиений в колонии №1 города Ярославля, бывшему заключенному Павлу Соколову решением суда назначена компенсация морального вреда в размере 20 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в Ярославском областном суде.

«Решением Рыбинского городского суда Ярославской области удовлетворены частично исковые требования Павла Соколова, с министерства финансов в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило»,—цитирует ТАСС сообщении пресс-службы областного суда.

По информации «Интерфакса», пострадавший подавал гражданский иск на получение компенсации в размере 500 тыс. руб.

По материалам дела, в октябре 2016 года сотрудник ярославской исправительной колонии №1 Владимир Костюк избил заключенного Павла Соколова. Заволжским районным судом Ярославля в феврале 2020 года Владимиру Костюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно.

В ноябре 2020 года в Заволжском суде еще 11 сотрудников исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области были признаны виновными по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Антон Антонов