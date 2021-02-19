Число выданных кредитных карт в Ростовской области снизилось на 14%

В январе 2021 года в Ростовской области было выдано 21 тыс. кредитных карт. Этот показатель на 13,9% меньше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.

В Ставропольском крае число выданных банками кредитных карт сократилось на 8% (11,8 тыс.). В Краснодарском крае количество выданных карт снизилось на 19,9% (более 28,5 тыс.), однако регион опережают только Москва (44,4 тыс. карт) и Московская область (34,4 тыс. карт).

«В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне. В свою очередь, и часть граждан не торопится возвращаться к „докарантинному“ уровню потребления и кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева