«Медтехника» поставит минздраву Башкирии 16 рентгенодиагностических комплексов

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан» по итогам вчерашнего аукциона заключит контракт на поставку 16 рентгенодиагностических комплексов на два рабочих места для больниц республики с ООО «Медтехника», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона, контракт планируется заключить по начальной цене — 180,76 млн руб., он будет оплачен из средств бюджета региона. Средняя стоимость одного комплекса — 11,3 млн руб.

Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Согласно документации закупки, комплексы должны быть поставлены в 15 районных больниц Башкирии, в одну из них — Дюртюлинскую ЦРБ — необходимо поставить два комплекса. Оборудование должно быть оснащено, в том числе, устройством для линейной томографии, системой компьютерной радиографии, рабочей станцией врача и лаборанта.

ООО «Медтехника», по данным kartoteka.ru, через ООО «Медэкспосервис» принадлежит Наталье Поляковой и Виктору Истомину. Компания зарегистрирована в декабре 2016 года в Уфе и занимается ремонтом электронного и оптического оборудования. В 2019 выручка предприятия составила 726,4 млн руб., чистая прибыль — 24,9 млн руб. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», «Медтехника» заключила 504 госконтракта на 600,28 млн руб.

Майя Иванова