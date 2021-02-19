В ПОЭЗ Астраханской области строительные работы начнутся в четвертом квартале 2021 года

В Лиманском районе Астраханской области планируется начать строительство инфраструктуры в портовой особой экономической зоне в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Общая территория ПОЭЗ составляет 644 га. На первом этапе развития зоны — обустройство причалов №8 и №9, прилегающих к действующему порту Оля. Планируется, что строительство начнется уже в текущем году, а в 2023 году портовая зона заработает.

Вторая очередь — строительство основного порта в районе ильменя Забурунный. Там проведут дноуглубительные работы, которые произведет частный инвестор.

Необходимая инфраструктура для будущих резидентов ПОЭЗ будет обеспечена за счет федеральных и областных средств. Затем уже инвесторы построят на территории особой зоны современный порт с контейнерным терминалом. Как отметили в правительстве, общая сумма заявленных инвестиций составляет более 25 млрд руб.

Мария Шахрай