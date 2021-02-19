Бывшего руководителя двух компаний из Удмуртии будут судить за невыплату зарплаты

49-летнего бывшего руководителя и учредителя двух предприятий из Удмуртии будут судить за невыплату зарплаты и сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 199 УК РФ). Обвиняемый не признал вину в инкриминируемых преступлениях, на его имущество наложен арест, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, возглавляемые обвиняемым компании производили и продавали оборудование для нефтехимической промышленности. С июля 2019 года руководитель не выплачивал зарплату свыше двух месяцев, а также платил ее в размере, ниже установленного федеральным законом, 168 работникам предприятий. Сумма задолженности составила почти 27 млн руб. При этом у него была возможность платить зарплату в полном объеме.

В тот же период обвиняемый, имя задолженность по налогам и зная о принятых мерам к принудительному взысканию, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя свои расчетные счета. Тем самым он скрыл от принудительного взыскания более 30 млн руб. Несмотря на наличие денег в кассе предприятия и на счетах, достаточных для погашения зарплаты и уплаты налогов, руководитель направлял их на иные цели, в частности, связанные с производственной деятельностью предприятий, желая получить прибыль.