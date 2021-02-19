Возбуждено дело о махинациях при строительстве станции водоочистки в Кропачево

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее исполнявшей обязанности главы Кропачевского поселения, подозреваемой в превышении полномочий при реализации программы «Чистая вода».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что в 2017-2018 годах и.о. главы городского поселения, выходя за пределы своих полномочий, подписала акты приемки фактически невыполненных работ по контракту о строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды. Сумма причиненного бюджету ущерба составила 2,7 млн руб. По данным Контрольно-счетной палаты области, средства на строительство объекта были выделены в рамках государственной программы «Чистая вода».

По материалам прокурорской проверки следственный отдел по Аше регионального управления СК РФ по Челябинской области возбудил дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении ранее исполнявшего обязанности главы Кропачево.