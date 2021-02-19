Осужденный за злоупотребления экс-министр правительства Омского области выйдет по УДО

Советский райсуд Омска удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего министра строительства регионального правительства Богдана Масана, сообщили в суде. Решение об УДО экс-чиновника может быть еще обжаловано в десятидневный срок.

Богдан Масан вместе с бывшим зампредом регионального правительства Станиславом Гребенщиковым и своим заместителем Евгением Скрудзиным обвинялись в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, чиновники организовали выплату почти 15 млн руб. компании-подрядчику, которая не отработала выданные ранее авансы и находилась в стадии банкротства. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан получили соответственно два с половиной и два года колонии. Евгений Скрудзин отделался условным сроком.

Подробнее о деле бывших чиновников — в материале “Ъ-Сибирь” «Реконструкция общего режима».

Илья Николаев