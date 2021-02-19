Мэрия Ярославля не будет продавать усадьбу Коковцевых

Усадьбу Коковцевых, расположенную во Фрунзенском районе Ярославля, предложили внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в безвозмездное пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям. Такое решение принято накануне на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что мэрия Ярославля выставила объект культурного наследия 18 века – усадьбу Коковцевых на продажу. Соответствующий аукцион был опубликован на сайте мэрии. Муниципальное имущество продавалось двумя частями. «Усадьба Коковцевых: дом главный» была выставлена на продажу за 32,08 млн руб., и «Усадьба Коковцевых: конюшня» – за 8,6 млн руб.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов рассказал “Ъ-Ярославль”, что 3 марта будет разыгрываться конкурс среди некоммерческих организаций на использование усадьбы.

«По результатам конкурса будет понятно, кто дальше займется усадьбой. Сейчас усадьбой занимается фонд с одноименным названием, достаточно большую работу делает, и они готовы дальше продолжать»,— пояснил господин Ефремов, уточнив, что усадьба передается в пользование на безвозмездной основе.

Усадьба Коковцевых является памятником архитектуры федерального значения. Она расположена во Фрунзенском районе Ярославля на улице Пригородной на территории природного памятника – ландшафтного усадебного парка с каскадными прудами. Самый известный представитель фамилии Коковцевых – Владимир Коковцов, бывший премьер-министром России с 1911 по 1915 годы.

Дарья Сабаева