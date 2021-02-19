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В общественном транспорте Перми меняют правила бесплатных пересадок

С начала марта в общественном транспорте Перми изменятся правила бесплатной пересадки: она будет возможна только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Пересаживаясь в другой автобус или трамвай, пассажир должен будет предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства. Кондуктор имеет право попросить предъявить и карту, с помощью которой пассажир оплатил предыдущую поездку. По замыслу городских властей, это позволит исключить возможность бесплатной пересадки без оплаты: например, при передаче билета другому пассажиру. Пересадка будет также разрешена только в трамвай или автобус иного маршрута, чем первый.

Остальные правила остаются в силе: по-прежнему можно будет воспользоваться одной бесплатной пересадкой в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.

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