В общественном транспорте Перми меняют правила бесплатных пересадок

С начала марта в общественном транспорте Перми изменятся правила бесплатной пересадки: она будет возможна только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Пересаживаясь в другой автобус или трамвай, пассажир должен будет предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства. Кондуктор имеет право попросить предъявить и карту, с помощью которой пассажир оплатил предыдущую поездку. По замыслу городских властей, это позволит исключить возможность бесплатной пересадки без оплаты: например, при передаче билета другому пассажиру. Пересадка будет также разрешена только в трамвай или автобус иного маршрута, чем первый.

Остальные правила остаются в силе: по-прежнему можно будет воспользоваться одной бесплатной пересадкой в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.