Суточный прирост COVID-19 среди саратовцев снизился до 220 случаев

В Саратовской области за сутки подтверждено 220 случаев коронавируса, выздоровело 249 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 47640 человек, выздоровевших – 42642.

В Саратове подтверждено 96 новых случаев заболевания, в Энгельсском районе — 22, Балаковском — 19, Вольском — 11, еще на 25 территориях – от одного до восьми. У 97 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, у 117 – ОРВИ, бессимптомное течение у шести пациентов.

Среди заболевших 12 детей и 97 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева