Инвестиции на фондовом рынке все больше отнимают долю рынка у депозитов

Снижение ставок по банковским депозитам ниже уровня инфляции привело к стремительному росту популярности фондового рынка. По данным «БКС Мир инвестиций», за 2020 год инвестиционными инструментами воспользовались более 5 млн человек, из них существенное количество — впервые. Успех вложений во многом зависит от помощи профессионалов.
Последний финансовый год заставил многих людей разочароваться в эффективности банковских депозитов. По данным ЦБ РФ, максимальная процентная ставка по вкладам в банках топ-10 за первую декаду февраля 2021 года составила всего 4,47% годовых. При этом инфляция в январе составила 5,2%.
Альтернативой банковскому вкладу стал рынок ценных бумаг. «За 2020 год на фондовый рынок пришли почти 5 млн человек, то есть более половины от всего числа частных инвесторов с момента образования фондового рынка в стране. Почти вдвое, до 4,7 трлн руб., выросла за год и сумма вложений граждан в ценные бумаги», — рассказывает директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге Андрей Цуран.
По его словам, спросу на инвестиционные решения способствовали общее повышение финансовой грамотности населения, технологическое упрощение доступа населения к рынку инвестиций (открыть брокерский счет и купить акции можно через мобильное приложение), а также введенные государством льготы для частных инвесторов.
«Все большее число граждан узнают о том, что кроме вкладов и недвижимости есть еще акции и облигации, а по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно получить налоговый вычет и льготу на долгосрочное владение ценными бумагами», — отмечает Андрей Цуран.
«БКС Мир инвестиций» — крупнейшая инвестиционная компания России и признанный лидер по объему торгов на Московской бирже, испытал на себе стремительный рост интереса инвесторов к фондовому рынку. За 2020 год количество клиентов «БКС Мир инвестиций» выросло на 37%, превысив 700 тыс. человек. Существенную долю из них составляют люди, которые делают только первые шаги на рынке. И им важно понимать, как найти «точки входа» на рынок и во что стоит инвестировать — поиск «самых прибыльных» идей.
«Инвестировать нужно всегда. Мой многолетний опыт работы в финансовом секторе показывает, что чем раньше человек начнет вкладывать средства в инвестиционные инструменты и чем длинней горизонт инвестирования, тем стабильней будет его доходность и тем больше он сможет заработать за счет «магии сложных процентов» (реинвестирование купонов и дивидендов)», — рассказывает Андрей Цуран.
Самой распространенной ошибкой инвесторов является поиск лучшего момента для входа на рынок. Попытки «ловить дно» за счет «выхода в деньги» в надежде откупить рынок ниже, а также эмоциональная ликвидация убыточных инвестиций вблизи рыночных минимумов имеют самый разрушительный эффект на долгосрочное формирование благосостояния. Так, например, просто вложив 15 лет назад 1 000 долларов США в индекс акций крупнейших американских компаний, инвестор к текущему моменту заработал бы уже более 3 500 долларов США — среднегодовая доходность составила бы 8,4% годовых в долларах США без каких-либо активных действий со стороны инвестора. Или, если бы за те же самые 15 лет инвестор пропустил всего лишь 20 лучших торговых дней, периодически «выходя в деньги» и продавая все акции, — его доходность составила бы минус 0,2% годовых, и 1 000 долларов превратились бы в 968.
Важным моментом в успешном продвижении непрофессионального инвестора стоит поиск инструментов инвестирования. Идеи на рынке есть всегда, готовых решений — еще больше. Однако для правильного подбора инструментов нужно сделать несколько крайне важных шагов:
Первые шаги нового инвестора:
- определить цели и сроки ваших инвестиций (портфель на 1 год и на 10 лет будут кардинально отличаться)
- определить ваш риск-профиль (один человек при просадке рынка впадет в панику и решит все распродать, а другой сочтет это лучшим временем для увеличения объема своего портфеля)
- понять, сколько времени вы готовы уделять вашему портфелю (если времени нет, то лучше отдать предпочтение готовым инвестиционным решениям, сформированным профессионалами)
- самое главное — необходимо составить грамотный диверсифицированный портфель. Диверсифицирован он должен быть как по классам активов (акции, облигации, готовые решения), так и по отраслям, странам и валютам.
Важное условие для начала успешного инвестирования — помощь профессионала. Грамотный подбор инвестиционного портфеля под индивидуальные задачи инвестора и его периодическая ребалансировка — целое искусство, которым в совершенстве овладели финансовые советники «БКС Мир инвестиций», имеющие 25-летний опыт работы в данном направлении.
Достижения в области инвестиций позволили «БКС» только за 2020 год добиться ряда престижных наград: победить в национальном конкурсе «Элита фондового рынка» в двух номинациях — «Компания рынка акций» и «Новый финансовый инструмент»; взять «Финансовый Олимп» в номинации «Сервис года — инвестиционная поддержка для состоятельных клиентов», получить титул «Компания года» в номинации «Мобильное приложение для инвесторов», достигнуть звания Investfunds Awards в номинациях «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» и «Управляющая компания года в сегменте валютных стратегий».
Для профессионального подбора финансовых инвестиций под Ваши индивидуальные задачи с учетом Вашего инвестиционного профиля, требований к ликвидности и других параметров Вы всегда можете обратиться в офис «БКС Мир инвестиций», расположенный в центре Екатеринбурга по адресу Ленина, 13а. Запись на консультацию (в т.ч. по условиям управления активами) по телефону: 253-15-55.
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