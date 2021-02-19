Инвестиции на фондовом рынке все больше отнимают долю рынка у депозитов Правильным подходом к инвестициям делится один из лидеров рынка «БКС Мир инвестиций»

Снижение ставок по банковским депозитам ниже уровня инфляции привело к стремительному росту популярности фондового рынка. По данным «БКС Мир инвестиций», за 2020 год инвестиционными инструментами воспользовались более 5 млн человек, из них существенное количество — впервые. Успех вложений во многом зависит от помощи профессионалов.



Последний финансовый год заставил многих людей разочароваться в эффективности банковских депозитов. По данным ЦБ РФ, максимальная процентная ставка по вкладам в банках топ-10 за первую декаду февраля 2021 года составила всего 4,47% годовых. При этом инфляция в январе составила 5,2%.

Альтернативой банковскому вкладу стал рынок ценных бумаг. «За 2020 год на фондовый рынок пришли почти 5 млн человек, то есть более половины от всего числа частных инвесторов с момента образования фондового рынка в стране. Почти вдвое, до 4,7 трлн руб., выросла за год и сумма вложений граждан в ценные бумаги», — рассказывает директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге Андрей Цуран.

По его словам, спросу на инвестиционные решения способствовали общее повышение финансовой грамотности населения, технологическое упрощение доступа населения к рынку инвестиций (открыть брокерский счет и купить акции можно через мобильное приложение), а также введенные государством льготы для частных инвесторов.

«Все большее число граждан узнают о том, что кроме вкладов и недвижимости есть еще акции и облигации, а по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно получить налоговый вычет и льготу на долгосрочное владение ценными бумагами», — отмечает Андрей Цуран.

«БКС Мир инвестиций» — крупнейшая инвестиционная компания России и признанный лидер по объему торгов на Московской бирже, испытал на себе стремительный рост интереса инвесторов к фондовому рынку. За 2020 год количество клиентов «БКС Мир инвестиций» выросло на 37%, превысив 700 тыс. человек. Существенную долю из них составляют люди, которые делают только первые шаги на рынке. И им важно понимать, как найти «точки входа» на рынок и во что стоит инвестировать — поиск «самых прибыльных» идей.

«Инвестировать нужно всегда. Мой многолетний опыт работы в финансовом секторе показывает, что чем раньше человек начнет вкладывать средства в инвестиционные инструменты и чем длинней горизонт инвестирования, тем стабильней будет его доходность и тем больше он сможет заработать за счет «магии сложных процентов» (реинвестирование купонов и дивидендов)», — рассказывает Андрей Цуран.

Самой распространенной ошибкой инвесторов является поиск лучшего момента для входа на рынок. Попытки «ловить дно» за счет «выхода в деньги» в надежде откупить рынок ниже, а также эмоциональная ликвидация убыточных инвестиций вблизи рыночных минимумов имеют самый разрушительный эффект на долгосрочное формирование благосостояния. Так, например, просто вложив 15 лет назад 1 000 долларов США в индекс акций крупнейших американских компаний, инвестор к текущему моменту заработал бы уже более 3 500 долларов США — среднегодовая доходность составила бы 8,4% годовых в долларах США без каких-либо активных действий со стороны инвестора. Или, если бы за те же самые 15 лет инвестор пропустил всего лишь 20 лучших торговых дней, периодически «выходя в деньги» и продавая все акции, — его доходность составила бы минус 0,2% годовых, и 1 000 долларов превратились бы в 968.

Важным моментом в успешном продвижении непрофессионального инвестора стоит поиск инструментов инвестирования. Идеи на рынке есть всегда, готовых решений — еще больше. Однако для правильного подбора инструментов нужно сделать несколько крайне важных шагов:

Первые шаги нового инвестора:

определить цели и сроки ваших инвестиций (портфель на 1 год и на 10 лет будут кардинально отличаться)

определить ваш риск-профиль (один человек при просадке рынка впадет в панику и решит все распродать, а другой сочтет это лучшим временем для увеличения объема своего портфеля)

понять, сколько времени вы готовы уделять вашему портфелю (если времени нет, то лучше отдать предпочтение готовым инвестиционным решениям, сформированным профессионалами)

самое главное — необходимо составить грамотный диверсифицированный портфель. Диверсифицирован он должен быть как по классам активов (акции, облигации, готовые решения), так и по отраслям, странам и валютам.

Важное условие для начала успешного инвестирования — помощь профессионала. Грамотный подбор инвестиционного портфеля под индивидуальные задачи инвестора и его периодическая ребалансировка — целое искусство, которым в совершенстве овладели финансовые советники «БКС Мир инвестиций», имеющие 25-летний опыт работы в данном направлении.

Достижения в области инвестиций позволили «БКС» только за 2020 год добиться ряда престижных наград: победить в национальном конкурсе «Элита фондового рынка» в двух номинациях — «Компания рынка акций» и «Новый финансовый инструмент»; взять «Финансовый Олимп» в номинации «Сервис года — инвестиционная поддержка для состоятельных клиентов», получить титул «Компания года» в номинации «Мобильное приложение для инвесторов», достигнуть звания Investfunds Awards в номинациях «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» и «Управляющая компания года в сегменте валютных стратегий».

Для профессионального подбора финансовых инвестиций под Ваши индивидуальные задачи с учетом Вашего инвестиционного профиля, требований к ликвидности и других параметров Вы всегда можете обратиться в офис «БКС Мир инвестиций», расположенный в центре Екатеринбурга по адресу Ленина, 13а. Запись на консультацию (в т.ч. по условиям управления активами) по телефону: 253-15-55.

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